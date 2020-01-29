Confira onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta quinta-feira

RECAPEAMENTO
NESTA QUINTA-FEIRA (30/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:
- PAULISTANO– RUA ELISA GONZÁLES RABELLO (CONTINUAÇÃO);
- SANTA FELÍCIA– RUA CÂNDIDO DE ARRUDA BOTELHO (CONTINUAÇÃO);
TAPA-BURACO
NESTA QUINTA-FEIRA (30/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:
- HIKARE – RUA JOSÉ CALIJURI;
- MARGINAL – COMENDADOR ALFREDO MAFFEI;
- JARDIM PAULISTA - RUA ÂNGELO POSSA;
INTERDIÇÃO:
VIA AINDA INTERDITADA:
- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.
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