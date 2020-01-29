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Cidade

Confira onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta quinta-feira

29 Jan 2020 - 21h57
Confira onde serão realizados os serviços de recapeamento e tapa-buraco nesta quinta-feira -

RECAPEAMENTO

NESTA QUINTA-FEIRA (30/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA NAS SEGUINTES VIAS:

- PAULISTANO– RUA ELISA GONZÁLES RABELLO (CONTINUAÇÃO);

- SANTA FELÍCIA– RUA CÂNDIDO DE ARRUDA BOTELHO (CONTINUAÇÃO);

 

TAPA-BURACO

NESTA QUINTA-FEIRA (30/01/2020) A PREFEITURA DE SÃO CARLOS REALIZA O SERVIÇO DE TAPA-BURACO DAS SEGUINTES VIAS:

- HIKARE  RUA JOSÉ CALIJURI;

MARGINAL – COMENDADOR ALFREDO MAFFEI;

- JARDIM PAULISTA - RUA ÂNGELO POSSA;

 

INTERDIÇÃO:

VIA AINDA INTERDITADA:

- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.

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