Confira o horário de funcionamento do comércio no Carnaval

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) informa o horário de funcionamento do comércio de rua (centro e bairros), durante as festividades do Carnaval 2020.

No sábado (22), as lojas funcionam em horário normal, sendo facultativa a abertura até às 17 horas. Na segunda (24) e quarta-feira (26), o comércio abrirá das 12h às 18h. E na Terça-feira de Carnaval, as lojas estarão fechadas.

O presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o Zelão, ressalta que esses horários foram definidos em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), pelos sindicatos da categoria, e que a associação somente colabora no sentido de divulgá-lo, não interferindo na decisão dos calendários.

A ACISC também divulgou seus horários de funcionamento. No sábado (22), aniversário de 89 anos da entidade, segunda (24) e terça-feira (25), a sede estará fechada. Na quarta-feira (26), o expediente funcionará a partir das 12 horas.

“Desejamos um bom Carvanal e esperamos que todos se divirtam com muita responsabilidade”, finalizou Zelão.

Para reclamações e/ou sugestões sobre o horário do comércio, pede-se entrar em contato diretamente com os sindicatos responsáveis.

Serviço:

HORÁRIO DO COMÉRCIO – CARNAVAL 2020

Dias 24 (segunda-feira) e 26 (quarta-feira), das 12h às 18h;

Dia 25 (terça-feira), FECHADO.

