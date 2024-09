Confira o cronograma de obras nas rodovias administradas pela EcoNoroeste

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 16/09 a 22/09/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, Sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

Segunda-feira, 16/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

Matão KM 306 a 308 (diurna, sentido capital)

Uchoa KM 410 a 429 (noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 434 (diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 137 (diurna, sentido Sertãozinho)

Borborema KM 208 a 212 (diurna, dois sentidos)

Terça-feira 17/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 236 (diurno, sentido interior)

Matão KM 294 a 306 (diurno, sentido capital)

Santa Adélia KM 355 (diurno, sentido capital)

Cedral KM 420 a 429 (noturna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 437 (diurna, sentido interior)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 139 (diurno, sentido Sertãozinho)

Itápolis KM 180 a 197 (diurna, dois sentidos)

Quarta-feira 18/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 268 (diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 328 (diurna, sentido capital)

Santa Adélia KM 350 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 428 a 439(diurna e noturna, dois sentidos)

Mirassol KM 447 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 139 (diurno, sentido Sertãozinho)

Taquaritinga KM 159 a 172 (diurno, nos dois sentidos)

Quinta-feira 19/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 274 (diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 328 (diurna, sentido capital)

Santa Adélia KM 350 (diurna, sentido capital)

Uchoa KM 404 (diurna, sentido interior)

Cedral KM 421 a 429 (diurna e noturna, dois sentidos)

Mirassol KM 447 (noturna, sentido interior)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 141 (diurno, sentido Sertãozinho)

Itápolis KM 195 (diurno, dois sentidos)

Borborema KM 208 a 212 (diurna, dois sentidos)

Sexta-feira 20/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

Ibaté KM 251 (diurna, sentido interior)

Araraquara KM 265 a 272 (diurna, dois sentidos)

Matão KM 294 (diurna, sentido capital)

Santa Adélia KM 350 (diurna, sentido capital)

Catanduva KM 389 (diurna, sentido interior)

Uchoa KM 404 (diurna, sentido interior)

Cedral KM 420 a 429 (diurna e noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 143 (diurno, sentido Sertãozinho)

Sábado 21/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 227 a 238 (diurna, sentido capital)

Santa Adélia KM 349 (diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Itápolis KM 176 (diurno, sentido Sertãozinho)

Domingo 22/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

São José do Rio Preto Km 433 a 445 (diurno, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sem obras

