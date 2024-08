Confira o cronograma de limpeza, poda e supressão de árvores de 5 a 9 de agosto

Equipes fazem limpeza em área verde - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos inicia na próxima segunda-feira (05/08), o serviço de capinação, roçagem e limpeza de áreas verdes em outras regiões da cidade.

Na próxima semana, de 5 a 9 de agosto, as equipes de limpeza estarão trabalhando nos seguintes locais: Samambaia, avenida José Pedro Pedrosa (próximo a saída norte UFSCar); Rua Alderico Vieira Perdigão (Cruzeiro do Sul), Rua Larga (Vila Prado); Rua Miguel Giometti (Vila Arnaldo); Avenida José Coriolano José Gilbertoni (Jardim Paulista); rua Astolfo Araújo (Jardim Nossa Senhora Aparecida); rua Luiz Gama (Vila Prado); região do CEMEI Homero Frei; região do Terminal Rodoviário; Jardim Letícia (continuação) e no Jardim Letícia (continuação).

Já as podas e supressões de árvores serão realizadas em toda a extensão da avenida João Stella (poda), avenida Paulista (poda), rua Jesuíno de Arruda (poda), rua Bruno Giongo (poda), avenida Francisco Falvo (supressão), rua Germano Fher (poda), rua Dom P Pedro II (poda), rua Domingos Juliano (poda), rua João Muniz (poda), rua Eugênio Andrade Egas (supressão), rua Dona Alexandrina (poda), rua São Joaquim (poda), rua Giuseppe Nastri (poda) e na rua Flauzino Marques (poda).

