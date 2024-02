Confira as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros durante o temporal desta quarta

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros divulgou o número de ocorrências atendidas durante o temporal desta quarta-feira (8) que provocou enchentes, alagamentos e transtornos em São Carlos.

Confira:

- Queda de nove árvores sobre veículos/edificações atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

- Queda de 29 árvores sobre a via com interrupção total atendidas pela Prefeitura Municipal.

- Não houve registro de deslizamentos de terra, desabamentos, desmoronamentos ou soterramentos.

- Também não houve registros de afogamentos ou acidentes por conta das enchentes.

- Quatro solicitações de pessoas ilhadas (interior de veículo e em estabelecimentos comerciais), porém, nada constatado.

- Os pontos de alagamentos que mais tiveram solicitação para atendimento foram: Praça do Mercado Municipal e adjacências, Rotatória do Cristo Redentor e Adjacências, pontilhão da FEPASA da Avenida Paulista e Praça do CDHU e adjacências, pontilhão da Rua Lourenço Innocentini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também