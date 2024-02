Confira as linhas extras de ônibus para o Carnaval no Milton Olaio

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a cidade terá linhas extras de ônibus na madrugada para atender os foliões que irão prestigiar os cinco dias de “Carnafunk” no Ginásio Municipal Milton Olaio Filho.

O Carnafunk 2024 receberá atrações musicais das 21h às 01h até a próxima segunda-feira (12/02), sendo que nesses dias os ônibus ficarão à disposição da população com saída às 01h15 rumo aos bairros. Na terça-feira (13/02), a programação prevê apresentações até às 0h e os veículos partirão do Ginásio às 0h15.



Os ônibus serão distribuídos e direcionados por região, com um veículo atendendo o grande Cidade Aracy (CDHU, Cruzeiro do Sul, Gonzaga, Planalto Verde, Antenor Garcia, Zavaglia, Eduardo Abdelnur e Novo Mundo); Vila Prado (Centro, Estação, Botafogo, Belvedere, Bicão e Medeiros); Paulistano (Centro, Rodoviária, Cidade Jardim, Kartódromo; Paulistano e Jockey Clube) e São Carlos VIII (Centro, Costa do Sol, Vila São José, Jacobucci, Maria Stella Fagá, Tangará e Douradinho).

E para garantir um trânsito mais seguro nesse período de carnaval, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que os agentes de trânsito estarão trabalhando em escala especial. Dentre os principais pontos de aglomeração se destacam a Praça XV e o Ginásio Milton Olaio Filho, locais em que os agentes darão atenção especial ao trânsito do entorno. Vale lembrar que São Carlos terá festividades de Carnaval em vários locais. Acompanhe a programação completa:

1. Cidade Aracy (CDHU; Cruzeiro do Sul; Gonzaga; Cidade araci; Planalto Verde; Antenor Garcia; Zavaglia; Abdenur; Novo Mundo)

2. Vila Prado ( Centro; Estação; Botafogo; Belvedere; Bicao; Medeiros)

3. Paulistano ( Centro; Rodoviária; Cidade Jardim; Cartodromo; Paulistano; Jóquei Club)

4. São Carlos 8 (Centro; Costa do Sol; Vila São José; Jacobucci, São Carlos 8; Fagá; Tangará; Douradinho)