Confira a previsão do tempo para o Carnaval

Sexta-feira (09/02) a Segunda-feira (12/02)



Sobre o estado de São Paulo as condições atmosféricas continuam típicas do verão nos próximos dias, com sol, calor, com céu claro a parcialmente nublado e com formação de pancadas de chuva, de curta duração, nos períodos tarde/noite. As chuvas ocorrerão em pontos isolados em algumas regiões do estado, podendo ser ocasionalmente fortes. Temperaturas continuarão elevadas.

Terça-feira (13/02) e Quarta-feira (14/02)

O dia começa com céu com poucas nuvens no estado de São Paulo e no decorrer da tarde da terça-feira, à aproximação de uma nova frente fria pelo litoral paulista, causa aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, principalmente entro o sul, leste e centro-leste do estado. Na quarta-feira esse sistema afasta-se do estado paulista, mas a condição de instabilidade permanece durante o dia.

FONTE: IPMET

