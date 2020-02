Concessionária realiza ação de conscientização para pedestres em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Rodoviária Estadual, a AB Triângulo do Sol realizará ação de segurança viária para pedestres, em São Carlos, nesta quinta-feira (13). As atividades ocorrerão na passarela do km 233,2 da rodovia Washington Luís (SP-310), das 16h30 às 17h30.

Com o objetivo de prevenir atropelamentos, equipes da concessionária instruirão os participantes sobre a importância da travessia segura e distribuirão lanche e folheto educativo sobre o tema.

FATALIDADES

Segundo dados do Infosiga SP, no estado de São Paulo, houve queda no número de acidentes fatais envolvendo pedestres, com 115 casos em novembro de 2019 contra 120 em novembro de 2018 (redução de 4,2%). Entre janeiro e novembro, a redução é de 4,4% (1.300 ocorrências em 2019 contra 1.357 em 2018).

Os acidentes de trânsito envolvendo pedestres têm como principais vítimas os idosos. No último ano, entre janeiro e novembro, 4 em cada 10 óbitos envolveu pessoas com mais de 60 anos de idade. Segundo o Infosiga SP, os atropelamentos que vitimaram idosos ocorreram principalmente em vias municipais (73%) e ocorreram no período da noite (37%). O automóvel está presente em 38% das ocorrências, seguido pelas motocicletas (28%).

SERVIÇO

Pedestre na Via em São Carlos

Data: 13/2/2020, quinta-feira

Horário: das 16h30 às 17h30

Local: às margens da SP-310, na passarela localizada no km 233,2, sentido Sul (próximo à base da Polícia Rodoviária)

Atividades: conscientização para o trânsito com a distribuição de lanche e folheto sobre travessia segura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também