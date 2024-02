saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O SAAE informa que já está realizando a troca de bomba do Poço Profundo da Unidade Terra Nova, em função de uma falha constatada ontem, quarta-feira, 07/02.

Por causa disso, o SAAE atua de forma emergencial com abastecimento das Unidades do Terra Nova e Ipanema com caminhão-pipa, além do abastecimento com a mesma medida no Reservatório Moradas.

Desta forma, poderá haver desabastecimento de alguns pontos da região norte da cidade.

