Comércio passa a funcionar até às 22h a partir desta segunda-feira (11)

Calçadão com decoração de Natal - Crédito: divulgação

Em dezembro, um dos meses de maior movimentação no setor varejista, o comércio de São Carlos e Ibaté terá horário especial a partir desta segunda-feira (11) até o dia 22 (de segunda a sexta-feira), das 9h às 22h. Nesse mês, as lojas ainda ficam abertas nos sábados 02, 09, 16 e 23, das 9h às 17h e nos domingos 17 e 24 (véspera de Natal), das 9h às 17h. No dia 30 (sábado), as lojas das duas cidades abrem das 9h às 13h e no dia 2 de janeiro (terça-feira), o comércio estará fechado.

Horário especial do comércio de São Carlos e Ibaté

DEZEMBRO 2023

De 11 a 22 (de segunda a sexta-feira) das 09h00 às 22h00

Dias 02, 09, 16 e 23 (sábados), das 9h00 às 17h00

Dias 17 e 24 (domingos) – das 9h00 às 17h00

Dia 25 (segunda-feira) – NATAL – FECHADO

Dia 30 (sábado) – das 9h00 às 13HOO

Dia 31 (domingo) – FECHADO

JANEIRO 2024

Dia 01 (segunda-feira) – ANO NOVO – FECHADO

Dia 02 (terça-feira) – FECHADO

