Comércio de São Carlos e Ibaté estará aberto a partir do meio-dia nesta segunda-feira de Carnaval

SIGA O SCA NO

Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

O comércio de São Carlos e Ibaté funciona em horário especial neste Carnaval. Hoje, dia 12 (segunda-feira), as lojas abrem das 12h00 às 18h00, dia 13 (terça-feira) FECHADO e dia 14 (quarta-feira, das 12h00 às 18h00).

O horário especial faz a compensação de horas trabalhadas para as lojas que ficaram mais tempo abertas nas vendas de natal, em dezembro de 2023. Os estabelecimentos do comércio Varejista Tradicional que não ativaram seus funcionários, segundo Convenção Coletiva nos horários ali estabelecidos em dezembro 2023, poderão abrir seus estabelecimentos normalmente. Portanto, as empresas que não fizeram o horário estendido em dezembro, devem trabalhar normalmente nos dias de Carnaval em São Carlos e Ibaté.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também