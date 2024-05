Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo no interior, Walkin' Night tem edição em São Carlos

Entre os palestrantes confirmados está Marcelo Scafuro, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Produção Executiva. Com vasta experiência na criação e realização de grandes eventos, tanto na área corporativa, quanto cultural, Scafuro abordará o tema “No limite da fama”.

Já falando sobre “Liderar e Inovar”, estará Fernando Seabra, advisor no Batalha das Startups, avaliador no Shark Tank Brasil, Diretor de Inovação da ACSP - Associação Comercial de São Paulo, professor em diversos MBA’s na área de Inovação e Empreendedorismo e criador da metodologia Pitch Canvas.

Founder e CEO da TO be YOU Consulting, Jennifer Sarnighausen representará os talentos da cidade, como a convidada “Prata da casa”. Formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, ela atua como Coach e Executiva de Recursos Humanos. Em seu currículo, tem passagens importantes em empresas como Monsanto, Robert Bosch, Royal Canin (Grupo Mars), Amdocs e Serasa.

O Walkin’ Night acontece a partir das 19h, apenas para convidados, no Nanmi Restaurante e Lounge Bar.

Sobre o WT

O Walking Together nasceu para conectar empreendedores do bem, focados em cidades fora dos grandes centros. "Começamos então, a pensar no potencial das soluções coletivas como, por exemplo, descobrir e desenvolver as vocações das cidades participantes, com até 377 mil habitantes, tornando-as mais atraentes e ampliando as oportunidades, tanto para reter os talentos locais, quanto para atrair investimentos e talentos de grandes centros", explica Fábio Fernandes.

Conquistando cada vez mais espaço, o Walking Together atualmente conta com a parceria de grandes empresas como TOTVS, Grupo One 7 e Grant Thornton. Em plena expansão, a meta é atingir 200 cidades brasileiras e 20 estrangeiras até o final de 2024.

Nesta quinta-feira, dia 16 de maio, São Carlos recebe a 9ª edição do Walkin’ Night. O evento, que integra a agenda da plataforma Walking Together (WT), reúne empresários da cidade e da região com o objetivo de disseminar conhecimentos estratégicos, compartilhar exemplos positivos e fortalecer a rede de networking.