Colação de grau virtual de 18 novos bacharéis do IFSC/USP São Carlos

Tem sido enorme o esforço feito para que as rotinas do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) não sucumbam perante os reflexos da pandemia. Docentes, pesquisadores, funcionários e colaboradores têm se desdobrado nos últimos seis meses para a formação dos alunos do Instituto chegue a bom porto, independente das dificuldades.

Duas das provas de superação aconteceram nos dias 23 de julho e 07 de agosto últimos, quando o IFSC/USP realizou as Colações de Grau virtuais de 18 novos Bacharéis. Substituindo a tradicional cerimônia protocolar, o diretor do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato, e o Presidente da Comissão de Graduação, Prof. Luis Marcassa, decidiram reunir os alunos em uma videoconferência, concedendo, através desse meio, o título simbólico a cada um dos jovens.

Colaram grau os seguintes alunos:

Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares

Ana Flávia Silveira de Camargo;

Bruna Martins Macedo;

Kauê da Silva Sena;

Maria Luiza Ferreira Vicente;

Richard Soares Franco de Godoy;

Bacharelado em Física Computacional

Danyellen Dheyniffer Monteiro Galindo;

Leonardo Antonio Amorim Gregorio;

Bacharelado em Física

Arthur Couto Rosa Dutra de Oliveira;

Attis Vinicius Martines Marino;

Filipe Assis Couto;

Gustavo Rocha Barbosa;

Isabela Ramos de Almeida;

Juan Vítor Fagiani;

Lucas Bins Ely Tsunaki;

Luiz Eduardo Raphael da Rocha;

Matheus Sanches de Sá Bergamo;

Victor Antonio Marques Carlos Pereira;

Vinicius José Martinez;

Vanderlei Bagnato aproveitou a oportunidade para transmitir aos novos bacharéis alguns conselhos relativos à nova etapa de vida que os jovens irão iniciar, tendo sublinhado o esforço que IFSC/USP tem feito - e continuará fazendo para formar profissionais altamente competentes, mesmo em um momento como este que se atravessa. (Rui Sintra - jornalista IFSC/USP)

