terça, 17 de fevereiro de 2026
Cidade

Clube de Ciências do "Espaço Interativo de Ciências" (EIC) abre temporada 2026

Inscrições até dia 13 de março

17 Fev 2026 - 12h07Por Da redação
Clube de Ciências - Crédito: Divulgação Clube de Ciências - Crédito: Divulgação

O Espaço Interativo de Ciências (EIC) anuncia o retorno de um de seus projetos mais queridos: o Clube de Ciências, inteiramente dedicado a alunos das escolas públicas de São Carlos.

O Espaço Interativo de Ciências (EIC) faz parte do projeto de pesquisa, inovação e difusão do conhecimento chamado “Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármaco” (CIBFar), um dos projetos CEPIDs, apoiados pela FAPESP. 

Participam do CIBFar cerca de 23 professores/pesquisadores das  seguintes Instituições: Instituto de Física de São Carlos (Instituição sede), e Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, ambas da Universidade de São Paulo); Instituto de Química da UNICAMP; Instituto de Química da UNESP-Araraquara; Departamento de Química da UFSCar-São Carlos e Departamento de Farmacologia da UNIFESP. 

O EIC está instalado em um prédio histórico, no centro da cidade de São Carlos, onde existem salas temáticas internamente e um Jardim Medicinal na área externa, e abriga uma equipe inteiramente dedicada à educação e à divulgação científica.

O que é o Clube de Ciências?

Criado em 2007, o Clube é muito mais do que uma aula extra. É um espaço de protagonismo jovem, onde estudantes do Ensino Fundamental II e Médio se reúnem para explorar o mundo através da prática.

O que acontece nos encontros:

“Mão na massa”: Atividades experimentais.

Investigação: Pesquisas e leituras dirigidas para entender o "porquê" das coisas.

“Desenvolvimento de projetos autorais”: Montagem de pôsteres e apresentação em um Workshop exclusivoao final do ano.

“Expedição Científica”: Uma viagem cultural incrível para centros de ciências ou museus em São Paulo.

“Mentoria especializada”: Encontros guiados por tutores da USP e supervisionados pelas coordenadoras do projeto e a educadora do EIC.

As atividades acontecem semanalmente na sede do EIC. Confira os detalhes:

Início: Abril de 2026

Quando: Quartas-feiras, das 14h às 17h

Duração: De abril a novembro

Local: Espaço Interativo de Ciências (9 de Julho, 1205 - Centro - São Carlos - SP)

Quem pode participar: Alunos do 8º e 9º ano (EF) e 1ª e 2ª série (EM) de escolas públicas da Unidade Regional de Ensino de São Carlos.

As vagas para o Clube de Ciências são limitadas. 

Acesse o formulário de inscrição em - https://eic.ifsc.usp.br/wp-content/uploads/2026/02/InscricaoClube2026Site.pdf

As inscrições ficam abertas até o próximo dia 13 de março.

(Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

