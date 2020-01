Cirurgias eletivas: com repasse de R$ 500 mil do duodécimo da Câmara mais pessoas poderão ser atendidas

Crédito: Divulgação

Com o repasse de R$ 500 mil por parte da Câmara Municipal de São Carlos relativa ao duodécimo do poder legislativo, mais pacientes do SUS poderão ser atendidos já no início desse ano com as chamadas cirurgias eletivas.

Na tarde desta segunda-feira (27/01), o prefeito Airton Garcia e o secretário de Saúde, Marcos Palermo, receberam o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, no Paço Municipal, para agradecer a ajuda dele e dos demais vereadores pela destinação dos recursos para a saúde.

De acordo com o secretário Marcos Palermo hoje 1.700 pessoas estão na fila da cirurgia eletiva, porém o contrato com a Santa Casa estabelece somente a realização de 34 procedimentos cirúrgicos por mês. “Com a vinda do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) para a cidade fechamos mais diagnósticos, portanto a tendência é sempre aumentar a fila. Agora com o dinheiro destinado pela Câmara e mais uma reserva orçamentária da nossa pasta vamos reduzir esse número”, explica Palermo.

De acordo com o secretário devem ser realizadas 662 cirurgias com o repasse financeiro da Câmara, outras serão bancadas com os recursos do município. “A fila deve ser reduzida para 300 pessoas, porém esses casos conseguimos atender pelo contrato que já temos com a Santa Casa”, disse o secretário.

Inicialmente serão realizadas cirurgias de varizes, hérnia e vesícula. Os pacientes estão sendo chamados de acordo com a classificação de risco. “Tudo isso diminuiu o fluxo de usuários do SUS na urgência e emergência. As pessoas que passam pela cirurgia geralmente ficam curadas, não tendo mais crises e não precisando mais recorrer as Unidades de Pronto Atendimento”, avalia Palermo.

Para Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal, os poderes precisam trabalhar juntos para resolver as demandas da população. “Com as nossas economias, minha e de todos os demais vereadores e servidores do Legislativo, conseguimos ajudar o município. Sabemos das dificuldades financeiras porque passam a maioria das cidades. Com essa ação vamos terminar com o sofrimento das pessoas que esperam para resolver um problema de saúde para que voltem a ter qualidade de vida”, avalia o vereador.

Lucão Fernandes também conquistou R$ 1 milhão de emenda parlamentar junto ao deputado Jerferson Campos. “Estivemos juntamente com o prefeito Airton Garcia em Brasília e conseguimos mais esses recursos para infraestrutura. Essa semana mesmo estou enviando os documentos para o deputado, que é de Sorocaba. Quero, mais uma vez, destacar a união entre os poderes para resolver as demandas da cidade”, finalizou o presidente da Câmara.

“Agradeço a Câmara por esse repasse de recurso tão importante para a saúde. A saúde sempre requer sempre mais investimentos. Hoje em São Carlos investimos 25% na saúde quando a lei estabelece 15%. E é claro que nosso desejo é avançar. Prestar um atendimento digno e com qualidade, acolher os pacientes e garantir resolutividade no cuidado são nossas metas”, disse o prefeito Airton Garcia.

As cirurgias começam ser feitas a partir da segunda quinzena de fevereiro e de acordo com a capacidade do hospital.

