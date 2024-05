Circuito Cidades Paulistas em São Carlos terá corridas e caminhada gratuitas

A expectativa dos organizadores é reunir duas mil pessoas (Gustavo Atihé/ Atihé Films) -

No dia 2 de junho, a cidade de São Carlos receberá a mais uma etapa do Circuito Cidades Paulistas 2024, evento gratuito que acontecerá nas imediações da Avenida José Antônio Santilli com corridas de 5 e 10 km e caminhada de 5 km. A estrutura do evento será montada na altura da Subestação São Carlos 4-Bethania (BTH).

A gratuidade nas inscrições se deve à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas destinarem parte dos impostos devidos ao patrocínio de eventos esportivos. A etapa de São Carlos do Circuito Cidades Paulistas tem patrocínio de Maravilhas do Lar, loja de utilidades domésticas presente em 23 cidades do interior paulista, e Jaú Serve Supermercados, empresa fundada em 1964 e que atua em 15 cidades com 41 lojas.

As inscrições abrirão a partir das 10h da próxima segunda-feira (27/05) pelo site tkx.com.br e a expectativa dos organizadores é que as duas mil vagas colocadas à disposição esgotem em algumas horas.

A programação oficial do evento começa às 7h30 com uma sessão de alongamento e aquecimento comandada por uma professora de educação física. A largada de todas as distâncias será às 8h e os percursos serão 100% em asfalto e montados no entorno da Avenida José Antônio Santilli.

Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma gymbag, camiseta, número de peito, barra de cereal e chip descartável. A entrega do material acontecerá exclusivamente no sábado (01/06) no Jaú Serve Supermercados (Av. São Carlos, 3.200 – Centro) das 10 às 16h.

No ato da entrega, todos deverão apresentar documento com foto e o comprovante de inscrição. A organização do evento solicita a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado para o banco de alimentos municipal.

Os três primeiros colocados entre os homens e as mulheres dos 5 e 10 km da corrida receberão troféus de premiação e todos os corredores que completarem a prova ganharão uma medalha de participação.

A etapa São Carlos do Circuito Cidades Paulistas é uma realização da Associação de Cultura e Esporte Social Rede Acesso, da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com parceria da Secretaria de Esportes e da Prefeitura de São Carlos. O patrocínio é de Maravilhas do Lar e Jaú Serve Supermercados.

Serviço:

Circuito Cidades Paulistas etapa São Carlos

Data: 02/06/2024 a partir das 7h30

Distâncias: 5 e 10 km de corrida e 5 km de caminhada

Local: Avenida José Antônio Santilli - altura da Subestação São Carlos 4-Bethania (BTH).

Entrega de kits: 01/06, das 10 às 16h, no Jaú Serve Supermercados (Av. São Carlos, 3200 – Centro).

Informações e inscrições: www.tkx.com.br

