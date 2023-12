Cipa do Saae abre semana de palestras de segurança no trabalho

Crédito: Divulgação

A Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), abriu nesta segunda-feira, 4, um ciclo de palestras dentro da VIII Sipat, Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que se estende até a próxima sexta-feira, 8.

A palestra de abertura foi com a psicóloga Liliane Rocha que falou sobre ‘Equilíbrio emocional no ambiente de trabalho: navegando nas ondas das emoções’. De acordo com a profissional, depressão e outros transtornos mentais precisam ser diagnosticados para que não reduzam a capacidade individual e coletiva das equipes. “Precisamos diferenciar, sempre, o que é um episódio de tristeza passageira, por algum motivo específico, e o que é um quadro depressivo. Nesses casos, é fundamental que especialistas na área, psicólogos e psiquiatras, sejam procurados para tratamento o mais rápido possível”.

Nesta terça-feira, 05/12, a palestra será sobre primeiros socorros com o Cabo PM Abimael Gonçalves. Na quarta-feira, 06/12, a palestra ficará a cargo de Vanderson Tillmann, da Nectagas, que irá falará sobre gás natural. Já na quinta-feira, 07/12, o Juiz de Direito da Comarca de São Carlos, Dr. Paulo César Scanavez, abordará o tema ‘Assédio Moral e Assédio Sexual’. E na sexta-feira, 08/12, para fechar a VIII SIPAT, Segurança no Trânsito será o foco da palestra do Sargento PM Masselli.

O presidente da CIPA do SAAE, Paulo dos Reis Gonçalves, disse que os temas abordados são do interesse da maioria dos colaboradores. “Nossa intenção foi montar uma agenda de palestras e discussões sobre assuntos que despertem a atenção de todos. No dia a dia, dentro e fora da empresa, muitas vezes situações que fizeram parte de nosso ciclo de palestras, tem relação particular e profissional entre si. Ficamos muito entusiasmados com a receptividade e participação nesse primeiro dia e acreditamos que será assim durante o decorrer da semana”.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, participou da abertura oficial da VIII SIPAT. “Todas as iniciativas da CIPA são muito importantes porque levam o fundamental para os servidores: informação. Segurança no trabalho envolve diversas condutas e posturas, e quanto maior o volume de dicas e cuidados, menor será o impacto negativo no conjunto das equipes de trabalho nos seus vários setores. Parabéns aos integrantes da nossa CIPA e a todos os servidores do SAAE”.

A exemplo do que ocorreu logo após a primeira palestra, todos os dias haverá sorteio de brindes entre os participantes. E na quinta e sexta-feira, o sorteio de duas TV 32’, uma em cada dia. Os recursos para a aquisição dos brindes e dos televisores foram arrecadados entre os próprios funcionários do SAAE.

