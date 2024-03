Cientista são-carlense conquista 2º lugar do Prêmio Confasp

Bagnato conquistou o 2º lugar na terceira edição do “Prêmio Confap - Crédito: Divulgação

O docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), professor Vanderlei Salvador Bagnato, conquistou no decurso desta semana o 2º lugar na terceira edição do “Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação - Johanna Döbereiner”, categoria “Pesquisador Inovador - Inovação para o Setor Público”.

O “Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação – Johanna Döbereiner” é uma iniciativa do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), com patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI) e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Ele é concedido a pesquisadores(as) que se destacam em pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, cujos resultados tenham contribuído para a produção de conhecimento e beneficiado direta ou indiretamente o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras. O prêmio também reconhece a atuação de profissionais de comunicação que, por meio do jornalismo científico, tenham contribuído para aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação da sociedade.

A premiação é dividida em três categorias: “Pesquisador(a) Destaque”, com as subcategorias: “Ciências da Vida” (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde); “Ciências Exatas” (Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Tecnologia); “Ciências Humanas” (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes, Letras e Linguística); e “Pesquisador(a) Inovador(a)”, com as subcategorias: “Inovação para o Setor Empresarial”, “Inovação para o Setor Público” e “Profissional de Comunicação”. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

