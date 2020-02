Chuva forte provoca erosão e causa estragos no Millenium Park

Morador observa erosão causada pela forte chuva que caiu em São Carlos - Crédito: Divulgação

A chuva forte que caiu durante toda a quarta-feira (26) e madrugada desta quinta-feira (27), em São Carlos, causou estragos no Millenium Park, entregue recentemente aos moradores pela construtora RPS e localizado na rua Lourenço Innocentini, na Vila Nery. O condomínio é composto por 16 torres e 256 apartamentos no total.

A quantidade de água que despencou em São Carlos causou problemas nos blocos 3 e 4, deixando os moradores preocupados. "Os apartamentos chegaram a estremecer por volta das 2h30", disse uma moradora.

A Defesa Civil foi alertada e de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal deverá estar presente na tarde desta quinta-feira, 27, para avaliar as condições do local afetado.

De acordo com uma moradora do local somente o Corpo de Bombeiros atendeu o chamado e homens da corporação realizaram uma prévia avaliação.

SEM MOTIVO PARA PREOCUPAÇÃO

O São Carlos Agora entrou em contato com a construtora RPS, responsável pelo empreendimento e foi informado que na manhã desta quinta-feira um engenheiro projetista foi até o local e detectou que houve um encharcamento do solo e o talude não suportou a pressão. Houve uma inspeção completa da estrutura e ela permanece intacta, sem nenhum risco para os moradores.

A RPS informou ainda que está realizando trabalhos emergenciais no local. Tão logo as chuvas cessem, irá resolver o problema em definitivo e nada será cobrado dos moradores.

