Chuva forte pode atingir São Carlos a partir das 15h

Crédito: Colaborador/SCA

A Defesa Civil de São Carlos emitiu um alerta meteorológico no final da manhã desta quarta-feira, 12, para a possibilidade de uma chuva de alta intensidade por volta das 15h.

A pancada de água pode vir acompanhada de raios e ventos fortes e será de curta duração.

O alerta solicita ainda cautela para as áreas com risco de alagamentos e pede para as pessoas ficarem em locais seguros.

O alerta informa ainda que nesta quinta-feira, 13, outra chuva forte está prevista para São Carlos no mesmo horário.

