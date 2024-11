Chuva dá trégua nos próximos dias, mas retorna em breve; saiba quando

Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

Sábado ainda pode ter pancadas de chuva, mas o tempo melhora em comparação aos últimos dias, contudo, o domingo e a segunda-feira serão de tempo aberto e sem previsão de chuva, conforme previsão do IPMET abaixo. Mas segundo a meteorologia indica, uma nova frente fria é prevista para chegar ao estado na terça-feira (12), marcando o retorno das chuvas. Temperaturas em elevação.

Sábado (09/11)



Frente fria deslocou para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, as instabilidades diminuem, porém, permanece com previsão de chuvas principalmente nas regiões norte, nordeste e faixa leste do estado. Temperaturas máximas em elevação.

Domingo (10/11) e Segunda-feira (11/11)



Tempo estável com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuva. A nebulosidade estará mais acentuada na faixa leste do estado no decorrer do domingo. Temperaturas estáveis. (Fonte: IPMET)

Leia Também