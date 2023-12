Chuva com granizo causa transtornos em São Carlos; rotatória do Cristo é interditada

SIGA O SCA NO

arquivo - Crédito: Maycon Maximino

Chove em vários bairros de São Carlos na tarde desta quinta-feira (7), porém, há registro de granizo na região do grande Santa Felícia, onde também há relatos de falta de energia. Também chove forte nas imediações da UFSCar, na zona norte da cidade.

Segundo informações, o córrego do Mineirinho voltou a transbordar e a alça de acesso na rotatória do Cristo precisou ser interditada pela Prefeitura Municipal. Não há informações de registro de alagamento na baixada do Mercado Municipal. O Corpo de Bombeiros também recebeu chamados de queda de árvores.

