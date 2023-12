Chegada de São Nicolau e distribuição de brinquedos prometem emocionar São Carlos

Durante a confraternização, haverá ainda a inauguração das luzes de Natal e sessões do presépio durante todo o evento - Crédito: Divulgação

A tarde/noite de sábado, 9, promete ser encantadora e com muita magia de final de ano. O Arautos do Evangelho, localizado no km 144 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215) – São Carlos/Descalvado – prepara a Feira Natalina, com uma programação muito especial que prevê a chegada de São Nicolau, distribuição de brinquedos, santa missa, barracas e jogos. Durante a confraternização, haverá ainda a inauguração das luzes de Natal e sessões do presépio durante todo o evento.

Os organizadores promovem ainda uma iniciativa inusitada. Convidam crianças entre 1 e 7 anos, que escrevam cartinhas endereçadas para São Nicolau contando seus desejos para este Natal. Duas serão escolhidas (um menino e uma menina) para participarem da chegada do Bom Velhinho em sua carruagem e realizará o sonho de Natal nesse dia tão especial. As cartinhas deverão ser endereçadas para o e-mail: cartasaonicolau@gmail.com ou informações pelo fone (WhatsApp) 16 99603-9778.

Festança de final de ano

De acordo com os organizadores, a festa de sábado terá a seguinte programação:

15h30 – Santa Missa

16h30 – Barraquinhas e jogos

18h30 – Chegada de São Nicolau e distribuição de brinquedos

19h – Inauguração das luzes de Natal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também