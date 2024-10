Centenas de pessoas participam do Unimed na Praça

Crédito: Divulgação

Brinquedos infláveis e muitas atividades alegraram centenas de pessoas que estiveram presentes no evento gratuito na Praça Brasil, Vila Nery, das 9h às 12h. As crianças puderam se divertir com diversos brinquedos infláveis como o tobogã e o dino, cama elástica, touro mecânico e oficina de sabão. A arte também esteve presente com pintura artística. O esporte foi representado com a oficina de skate, que foi coordena pelo projeto Skate Cidadão. Além de muita pipoca e algodão doce.

Mas não foram só as crianças que tiveram atividades: o evento também com contou a Medicina Preventiva do Viver Bem, que ofereceu, gratuitamente, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e educação em saúde.

O Unimed na Praça é um evento que vai ao encontro da Essência Unimed, promovendo diversão e saúde a toda comunidade, como ressalta o presidente da cooperativa, Bolívar Soares Mendjoud. “Retomamos o Unimed na Praça porque é um momento muito especial para a sociedade e para a Unimed. Temos o papel, enquanto cooperativa médica, de promover ações de saúde e que oferecem também qualidade de vida. Ficamos felizes em proporcionar momentos de alegria e diversão para as crianças e seus familiares”.

O evento contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), da Guarda Municipal e da Prefeitura Municipal.

