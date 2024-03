Cemei Regina Melchiades ganha nova cobertura para o pátio

Crédito: Divulgação

Foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 4, a cobertura do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) “Prof. Regina Ap. Lima Melchiades”, localizada no Parque Novo Mundo.

A escola atende 130 crianças e já recebeu algumas melhorias em parceria com o Sest/Senat, como a elevação do muro, instalação de concertina, e instalação do quiosque, agora ganha uma cobertura, que além das aulas de educação física, o local poderá ser utilizado para o dia da família, festa junina, festa do dia das crianças e outras atividades culturais.

A diretora Gabrielle Blengini ressalta a importância da cobertura externa. “A gente ganha um lugar mais saudável para as crianças brincarem e realizarem as atividades físicas, protegidas do sol e da chuva. É um local onde podemos realizar vários eventos voltados para nossa comunidade aqui do Parque Novo Mundo. Estamos felizes por mais essa realização”, comemora a diretora.

Na próxima sexta-feira, 8, a Prefeitura vai entregar a ampliação do Cemei Maria Alice Vaz de Macedo e do Cemei Vicente Botta.

