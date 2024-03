CEMEI Nilson Gonçalves ganha primeira ampliação com recursos do município

CEMEI Nilson Gonçalves -

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (01/03), a entrega da ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Prof. Nilson Aparecido Gonçalves, localizado no Jardim Embaré. Foram realizadas a ampliação de 2 novas salas de aula e do banheiro e construído um playground com pátio e solário.

A ampliação manteve os mesmos moldes da construção inicial e foram investidos aproximadamente R$ 900 mil com recursos próprios do município. A escola também ganhou uma nova pintura, novos brinquedos e uma reformulação na área da biblioteca.

Com a ampliação mais 45 vagas foram criadas, possibilitando atender até 265 crianças da Fase 1 a Fase 6, que são crianças de 4 meses até 5 anos e 11 meses, dos bairros Embaré, Aracê de Santo Antônio, Parque Fehr, Arcoville, Jardim Vista Alegre, Moradas e toda a região do alto do Santa Felícia.

Viviane Araújo, diretora do CEMEI, aponta a necessidade da ampliação em uma região com grande crescimento. “Aqui a demanda é muito grande, então existia a necessidade de aumentar a escola, foi feito o projeto de ampliação e como essa é uma escola nova, a ampliação manteve o mesmo padrão de construção. Com a ampliação e adequações que fizemos, hoje conseguimos atender 265 crianças, sendo das fases 1 e 2 em período integral”.

João Muller secretário de Obras Públicas, enfatizou o potencial de crescimento da região do Embaré e os desafios para atender à todas as demandas. "Essa região aqui do Embaré, Vista Alegre, Arcoville, dos altos do Santa Felícia, tem destaque de crescimento pelo nosso plano diretor, então a demanda por equipamentos públicos é sempre crescente e nós temos tentado atender, dentro das condições do município, tudo que é reivindicado não só pela Secretaria de Educação, mas também pelas demais pastas”.

Roselei Françoso, secretário de Educação, garante que mais ampliações serão realizadas. "Estivemos no Ministério da Educação e garantimos a liberação de mais recursos para continuar as ampliações e atender aproximadamente mais 100 crianças".

O secretário de Governo, Netto Donato, ressaltou o empenho de todos os funcionários que trabalham no CEMEI Prof. Nilson Aparecido Gonçalves e lembra que essa escola foi entregue no início do governo do prefeito Airton Garcia. “A população está crescendo e precisamos ampliar as salas de aula para atender a demanda. Essa é uma escola modelo na cidade de São Carlos, mas não somente pelo prédio moderno, mas pelo empenho da diretora, dos professores, da limpeza, dos controladores de acesso, das merendeiras, enfim de todos os funcionários que aqui trabalham, um comprometimento muito grande, o que engrandece ainda mais essa ampliação”, finalizou Netto.

Na próxima segunda-feira (04/03), a partir das 7h30, a Prefeitura de São Carlos fará a entrega da cobertura da área externa do CEMEI Regina Aparecida Lima Melchiades, localizada no Parque Novo Mundo.

