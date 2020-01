Ceja está com últimos dias para o curso de Introdução ao Mercado de Trabalho

Crédito: Divulgação

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) está com os últimos dias para inscrição do curso de Introdução ao Mercado de Trabalho (turmas 2020), no período da manhã e tarde, às terças e quintas, para os jovens de 14 a 22 anos.

Para a inscrição do curso, é necessário comparecer à sede da Instituição na rua 9 de Julho, 1.194, centro, das 7h30 às 17h30.

Os interessados devem levar cópia do CPF e RG do jovem e do responsável se menor de 18 anos, cópia do comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e duas fotos 3 x 4 recentes.

Informações pelo telefone 3415-0570 ou pelo e- mail administracao@cejasaocarlos.com.br.

CEJA

O CEJA – Centro de Educação de Jovens e adultos é uma organização sem fins lucrativos que vem construindo um trabalho no âmbito socioeducativo da região de São Carlos, interior de São Paulo.

O centro atende crianças, jovens e adultos, futuramente idosos, em cursos para o cultivo dos valores sociais, de ensino profissionalizante e de formação, preparatórios para diversos campos da vida em sociedade.

