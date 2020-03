Ceja abre inscrições para curso livre de Introdução ao Mercado de Trabalho

Crédito: Divulgação

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) está com inscrições abertas, para o curso livre de Introdução ao Mercado de Trabalho, período da manhã às terças e quintas-feiras, para jovens de 14 a 22 anos. As matrículas são realizadas na sede do Ceja, na rua 9 de Julho, número 1.194, centro de São Carlos, das 7h30 às 17h30.

Os interessados devem levar para cópias do CPF e RG do jovem (e do responsável, caso seja menor de 18 anos), do comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e duas fotos 3 x 4 recentes. Também é cobrada no ato da inscrição uma taxa de cinquenta reais de matrícula.

O curso é realizado às terças e quintas, pela manhã, das 8h às 11h e a tarde, das 13h45 às 16h45. As aulas que compõem a grade curricular são de Linguagens e Códigos, Cultura e Sociedade, Desenvolvimento Técnico e Introdução ao Mercado de Trabalho. Mais informações, pelo telefone 3415-0570 ou pelo e- mail administracao@cejasaocarlos.com.br.

SOBRE O CEJA

O Centro de Educação de Jovens e adultos (Ceja) é uma organização sem fins lucrativos, de São Carlos, que possui caráter popular, solidário e socioeducativo. São atendidas crianças, jovens e adultos por meio de cursos profissionalizantes, de formação e preparatórios, que cultivam valores importantes para a vida em sociedade. A ONG oferece capacitação e profissionalização voltadas para atender as demandas reais das entidades. Possui vasta experiência no mercado como instituição formadora, atualmente com dezenas de jovens inseridos em grandes empresas de São Carlos e região, que estão obtendo resultados concretos e atestam a qualidade do trabalho efetuado, por meio do alto índice de efetivações de aprendizes realizadas.

