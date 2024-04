CDCC realiza minicursos de Matemática

Os minicursos vão acontecer no CDCC, nos seguintes horários:

- Progressão aritmética e progressão geométrica

Dias 08/05 e 15/05, das 14:00 às 17:00

- Preparatório para a OBMEP 2024

Dias 22/05 e 29/05, das 14:00 às 17:00

O oferecimento dos minicursos se dará mediante à inscrição de, no mínimo, 12 pessoas e acontecerá no Centro de Divulgação Científica e Cultural

(CDCC), localizado na Rua 9 de Julho, nº 1227, Centro - São Carlos.

As vagas são limitadas e as inscrições vão até 30/04.

Para mais informações, entre em contato com o CDCC por algum dos meios:

Telefone: (16)3373-9772

