Cavalgada terá primeiro locutor especial em um evento sertanejo

Crédito: Divulgação

Diversidade e ação social estarão caminhando juntos nas principais avenidas de São Carlos na quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que ocorre no próximo dia 9, domingo.

Nascido e criado em Américo Brasiliense e atuante no universo sertanejo daquela região, o locutor Carlão Bruto fará locução no evento em parceria com Moacyr Copacabana e animando os participantes.

Portador da Síndrome de Down, ele não esconde a felicidade.

“É um sonho estar em São Carlos e vou dar o meu melhor. Que Deus abençoe nosso evento e a região vai conhecer quem é o Carlão de Américo”, afirmou o locutor.

A Comissão Paixão Sertaneja comemora a vinda do ilustre visitante.

“Este evento nasceu em prol das pessoas especiais da Acorde e ter uma participação desta é uma honra e lição de vida. No nosso evento pessoas especiais não pagam nada e são mais que bem-vindas”, afirmaram diretores da Comissão.

O evento possui apoio da Prefeitura de São Carlos, amigos e da Polícia Militar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também