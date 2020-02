Cavalgada Solidária terá promoção de bebidas

A "loira gelada" terá preço especial na Cavalgada Solidária - Crédito: Divulgação

Marcada para domingo, 9, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer terá promoção de bebidas. Tanto no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, onde ocorrerá o almoço beneficente, quanto no recinto montado no campo Chico Preto, anexo ao ginásio, as bebidas terão um valor promocional.

“Pela primeira vez conseguimos fazer com que o bar fique sob a responsabilidade e arrecadação da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O valor será importante para aumentarmos a renda do evento e o preço promocional é para ser justo e gratos com os participantes. Agradecemos ao Marciel Brandão pela parceria e música boa e bebida gelada. Tudo com conforto e segurança”, afirmaram os organizadores da Comissão Paixão Sertaneja.

O evento terá uma praça de alimentação completa, além das duplas João Pedro e Zé Paulo, Danilo e Diego e Letícia e Gaby que prometem animar o evento, que terá a renda revertida para a entidade que atende aproximadamente 1,5 mil pacientes e familiares de pessoas acometidas da doença em São Carlos.

