Cavalgada Solidária pode se tornar evento turístico estadual

Cavalgada Solidária chama a atenção pela quantidade de participantes

Com apenas cinco anos de história, sendo apenas três no formato realizado no domingo, 9, a Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer será registrada como evento turístico estadual em virtude da forte adesão da região central do Estado, onde mais de trinta cidades marcaram presença com representantes em São Carlos.

“Já estamos em contato com a Secretaria de Turismo do Estado após sinalização de registro e logo estaremos em São Paulo com nosso advogado Augusto Fauvel de Moraes para tratar deste tema. O evento tomou uma proporção que não imaginávamos e ficamos orgulhosos em ver a enorme adesão do público sertanejo do Estado. Nosso projeto é fazer dela, o maior encontro de cavaleiros e amazonas de São Paulo e com várias inovações, como shows grandes e outras formas de captação de recursos para a entidade, potencial para isso e público o evento tem, requer planejamento e visão”, afirmaram representantes da Comissão Paixão Sertaneja, que idealizaram a cavalgada.

A renda da quinta edição, revertida para a entidade filantrópica está na reta final de levantamento e será divulgada nos próximos dias.

