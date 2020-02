Cavalgada Solidária irá ‘cortar’ São Carlos e promete agitar o domingo

Milhares de amazonas e cavaleiros irão colorir o centro de São Carlos durante a Cavalgada Solidária - Crédito: Divulgação

O domingo, 9 de fevereiro, promete ser memorável e marcar a história de São Carlos, quando dezenas de comitivas da região e milhares de cavaleiros e amazonas estarão desfilando e participando da 5ª edição da Cavalgada Solidária, promovida pela Comissão Paixão Sertaneja e terá a renda revertida em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer que atende aproximadamente 1,5 mil pessoas em São Carlos.

Para que nenhum contratempo atrapalha a grandiosa festa solidária, os organizadores buscaram se planejar em todos os pontos considerados fundamentais como segurança dos participantes e dos animais, alimentação, carros de apoio, além da organização do ponto de partida (terreno ao lado do Ceme na Avenida Getúlio Vargas) e se chegada (campo municipal Chico Preto, no Jardim Santa Felícia).

Portanto um trajeto que irá ‘cortar’ São Carlos e que promete um domingo agitado e diferente.

Para que não ocorra contratempos e imprevistos, os organizadores divulgaram as ruas que serão interditadas, bem como o trajeto. A programação é a seguinte:

Saída (10h) da Avenida Getúlio Vargas. As ruas Vicente de Aquino, Amadeu Amaral (cruzamento com a Casimiro de Abreu), Humberto de Campos (com a Vicente de Carvalho), Fagundes Varella (com a Machado de Assis) e José Albuquerque (com a Nicodemo Senapeschi) serão interditadas.

A cavalgada irá fazer uma parada na baixada do Mercado Municipal (esquina com a rua Jesuíno de Arruda).

Posteriormente segue até a Avenida Trabalhador São-carlense com destino ao campo municipal Chico Preto (Jardim Santa Felícia). Serão interditadas a rua Miguel Petroni (com a Alberto Lanzoni), Norman Abbud (com a Antonio dos Santos Filho), a Afonso Botelho de Abreu Sampaio (com a Gatão Vieira), a Cid Silva César (com a Cândido de Arruda Botelho), a rotatória da Avenida Bruno Ruggiero (com a rua Procópio T. Malta) e rua Procópio T. Malta (com a Gatão Vieira).

