Cavalgada da Babilônia comemora 25 anos e será dia 19 de abril

Reunião define os primeiros passos para a organização da Cavalgada da Babilônia - Crédito: Divulgação

A Paróquia de Vila Isabel e a Comissão Paixão Sertaneja irão realizar em 2020, a tradicional Cavalgada da Babilônia que comemora este ano seu Jubileu de Prata. São 25 anos de tradição mantida.

O evento visa angariar fundos para 106 crianças carentes que são atendidas pela creche Divina Providência na Vila Isabel e o evento acontece no dia 19 de abril. A expectativa da organização é de receber aproximadamente dois mil cavaleiros e amazonas de São Carlos e toda região central do Estado.

“São 25 anos de história e terá que ser realizada uma cavalgada com qualidade e tradição. Estamos nos mobilizando para mais uma vez escrevermos uma história linda em São Carlos”, afirmou Rykoff Aidar.

Em virtude do crescimento do evento, a vigésima quinta edição da Cavalgada da Babilônia terá algumas alterações. “A missa terá horário único de celebração às 11h em virtude dos festejos e uma estrutura de shows e alimentação diferente também. Hoje São Carlos vive um momento especial no meio sertanejo e a parceria com a Comissão Paixão Sertaneja é mais do que importante. Será um dia especial para nossas crianças”, finalizou o padre Marcos Coró.

O evento contará com o apoio da Prefeitura de São Carlos, Cemac e das polícias Militar e Rodoviária.

