CATE Valenti realiza demonstrações de equipamentos da Sig Sauer

A CATE Valenti realiza no próximo dia 09 de fevereiro, domingo, demonstrações de equipamentos. Venha conferir o porque das pistolas SIG SAUER serem as melhores do mundo.

Não será cobrada a entrada do filiado CATE Valenti, dos associado CIMINOS’S, de policiais e guardas municipais no evento SIG SAUER.

Somente será cobrado a experimentação de tiro com as munições 9mm. que serão exclusivamente fornecidas pelo CATE Valenti.

Interessados devem solicitar a ficha de inscrição pelo Whatsapp (16) 9.8185-8993 para preenchimento, assinatura e devolução pelo mesmo canal.

