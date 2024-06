Casal adota praça na Vila Prado e faz o plantio de árvores

Luciano Prado cuida da praça e planta mudas de árvores - Crédito: Divulgação

A Estação Sul do Sistema Integrado do Transporte Coletivo de São Carlos, inaugurado no dia 7 de julho de 2008, está ganhando um novo visual. O local é uma praça localizada na Vila Prado e foi adotada pelo casal Juliana Galdino Prado e Luciano Prado que possui um ponto de espetinho.

O espaço público que anteriormente estaria sujo e acumulava lixo, além de ser frequentado por moradores em situação de rua que faziam o uso de entorpecentes, foi repaginado e com a doação de mudas por parte do Horto Florestal, ganhou novas árvores que são plantadas por Luciano Prado que cuida do local.

“Adotamos a praça na vila prado e estamos cuidando. Se as pessoas adotassem uma praça, um ponto para ganhar o pão com seu trabalho e cuidar da natureza, o mundo seria bem melhor, sempre pensando no amanhã. Conseguimos as mudas e estamos cuidando do local, com muito carinho e dedicação”, disse Juliana.

