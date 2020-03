Casa em terreno abandonado vira ‘atrativo’ para moradores de rua

Casa abandonada serve de "atrativo" para moradores de rua - Crédito: Divulgação

Uma casa localizada em um terreno abandonado na rua Itajiba Cardoso de Toledo, no Jardim Hikare, é motivo de preocupação e reclamação de moradores residentes nas proximidades.

Na manhã desta terça-feira, 3, eles entraram em contato com o São Carlos Agora para denunciar o problema que remete ao abandono e descaso por parte do Poder Público.

Segundo os reclamantes há na via um terreno, onde tem uma casa abandonada e que domingo, 3, havia moradores de rua tentando se instalar no local que um dia foi uma fábrica de postes, mas que atualmente foi loteado por várias construtoras.

Segundo eles, este mesmo terreno está sendo tomado por uma mata que avança pela rua e moradores da redondeza aproveitam para jogar lixo e entulho.

“Fizemos várias reclamações na Prefeitura, para vereadores e ninguém vai até o local e muito menos resolvem o problema. No momento pedimos que divulgue em seu portal as fotos que tiramos do local que está cheio de ratos, aranhas, escorpiões e um local onde se acumula água, tendo o risco de dengue”, disseram os moradores.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

