Casa de Portugal de São Carlos comemora “Semana da Língua Portuguesa”

A “Casa de Portugal de São Carlos” comemora entre os dias 5 e 7 de novembro a “Semana da Língua Portuguesa”, com uma série de eventos alusivos ao “Dia da Língua Portuguesa”.

Um dos destaques da programação vai para a videoconferência que ocorrerá no dia 6, às 18h30, com a participação do professor Jorge Vicente Valentim (UFSCar), que dissertará sobre o tema “Língua Portuguesa: de Pessoa a Saramago”, que certamente despertará o interesse de muitos interessados no tema.

Valentim é licenciado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também concluiu o Mestrado e o Doutorado em Letras (Literatura Portuguesa).

Atualmente, é Professor Associado de Literaturas de Língua Portuguesa (Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa) do Departamento de Letras e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/SP), onde também coordena o Grupo de Estudos Literários Portugueses e Africanos (Gelpa/UFSCar).

Entre seus projetos de pesquisa e extensão, destacam-se “A novíssima ficção portuguesa” (Bolsa de Extensão/ProEx/UFSCar) e “Xerazades silenciadas: a escrita de autoria feminina em Portugal (1940-1970)”.

Foi finalista do Prémio Jabuti, em 2017, na categoria “Teoria e Crítica Literária”, com a obra “Corpo no outro corpo”: homoerotismo na narrativa portuguesa contemporânea (EDUFSCar, 2016), resultado de sua investigação de Pós-Doutoramento com Bolsa Sênior da CAPES, realizada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a supervisão da Profa. Doutora Isabel Pires de Lima.

Jorge Valentim é Vice-Presidente da Abraplip (Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa) - Gestões 2016-2017 e 2020-2021.

A videoconferência é aberta a todos os interessados e poderá ser acessada no dia 6, a partir das 18h30, através do link: https://us02web.zoom.us/j/86083783636?pwd=QlFpNHd3bEdLcllKK0hqTWkxeDhMUT09

Para conferir toda a programa da “Semana da Língua Portuguesa”, acesse a página do Facebook em https://www.facebook.com/casadeportugalscsp

