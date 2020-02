Carro desgovernado “mergulha” no Córrego Gregório

Carro desceu a rua e "mergulhou" no Gregório - Crédito: Colaborador/SCA

Um veículo desgovernado “mergulhou” na noite desta quinta-feira, 6, no Córrego Gregório, em São Carlos, após a intensa chuva que caiu por volta das 21h30.

O acidente aconteceu na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Brasil. Corpo de Bombeiros foram acionados por populares e informações davam conta que o motorista iria guardar o veículo na garagem de sua residência, na rua Totó Leite quando, por motivos ignorados, ele desceu sozinho pela via e caiu no leito do córrego. O carro chegou a ser arrastado pelas águas até ficar enroscado em uma ponte.

Os danos materiais foram consideráveis, porém ninguém ficou ferido.

O veículo Zafira foi retirado na manhã desta sexta-feira (7) com auxílio de um caminhão munck.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também