Carretas do Conhecimento da Fundação Volkswagen oferecem cursos gratuítos em São Carlos

A Fundação Volkswagen está trazendo para São Carlos o projeto Carretas do Conhecimento 2020. Serão ofertadas no município, gratuitamente, 200 vagas nos cursos de Técnicas de Repintura Automotiva, Polidor Automotivo, Técnicas de Pequenos Reparos em Funilaria Automotiva, Técnicas de Reparo Automotivo de Peças Plásticas, Técnicas de Soldagem para Reparação Automotiva, Instalador de Condicionador de Ar Tipo Split e Auxiliar de Manutenção Preventiva de Refrigeração e Climatização Residencial. As formações têm duração de 20 a 80 horas, à tarde ou à noite.

O projeto teve início no município no ano passado e acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP). As turmas iniciam-se em março e há outras previstas até setembro. As Carretas do Conhecimento são escolas móveis que contam com infraestrutura completa para a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, voltados à empregabilidade. Além de São Carlos e outras três cidades paulistas, a iniciativa acontece em municípios paranaenses, por meio de parceria entre a Volkswagen do Brasil, Governo do Paraná, Fundação Volkswagen e SENAI-PR.

Para informações sobre vagas e matrículas, entre em contato com a unidade parceira do SENAI-SP:

Escola SENAI Antonio A. Lobbe

Rua Cândido Padim, 25 – Vila Prado – São Carlos (SP)

Contato: Luciano Aparecido Casagrande Campaner

(16) 2106-8727; lucianocasagrande@sp.senai.br

