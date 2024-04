SIGA O SCA NO

Carreta travou e Avenida São Carlos será interditada - Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta denominada cegonha, carregada com vários veículos, travou na manhã desta sexta-feira, 12, na Avenida São Carlos (sentido bairro/centro), quase esquina com a rua Cesar Ricome, no Jardim Macarengo.

O problema mecânico aconteceu na região do Supermercado Jaú Serve e para evitar transtornos, agentes de trânsito irão interditar a avenida até que o problema na carreta seja solucionado.

