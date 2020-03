Cantor Daniel adere a Cavalgada da Babilônia

Crédito: Divulgação

Comemorando 25 anos de história e devoção à Nossa Senhora de Aparecida, a Cavalgada da Babilônia recebeu um grande e importante apoiador.

O cantor Daniel, com origem rural e ícone do mundo sertanejo é reconhecido nacionalmente pela sua devoção à padroeira do Brasil e cederá uma imagem autografada que será sorteada na página da Comissão Paixão Sertaneja, que junto com a Paróquia de Vila Isabel organiza o evento.

“São Carlos tem dado exemplo de luta ao próximo e representatividade no universo sertanejo. É um prazer apoiar estas lindas ações”, afirmou o cantor.

Uma outra imagem, também autografada por Daniel será entregue a Paróquia de Vila Isabel pelos integrantes da Comissão Paixão Sertaneja.

“O evento comemora seu jubileu de prata e uma data especial como esta não pode passar batida. Imortalizaremos esta edição com um presente mais que especial”, disseram integrantes da Comissão.

O evento ocorre dia 19 de abril com saída pontualmente às 10h30 no terreno ao lado do Ceme na Avenida Getúlio Vargas e chegada prevista para às 13h no Santuário, onde haverá almoço caipira e atrações sertanejas ocorrerão durante todo dia.

O evento possui apoio da Prefeitura de São Carlos e a organização espera novo recorde de participantes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também