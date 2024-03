Campanha USP do Agasalho: participe das apresentações e confira as ações do grupo de extensão

SIGA O SCA NO

“Quanto mais gente, mais quente.” É com este lema que a Campanha USP do Agasalho traduz em palavras as ações que vem realizando na cidade de São Carlos. O impacto social da iniciativa é contabilizado pelas mais de 335 mil peças de roupas arrecadadas e doadas para mais de 50 entidades desde 2007.

Para explicar em que consistem as ações que levaram a esses resultados e convidar mais estudantes para participarem das atividades, a Campanha USP do Agasalho promoverá cinco apresentações na próxima semana, de 5 a 8 de março, em diferentes auditórios da cidade, além de um encontro online.

Coordenada pelas professoras Sarita Bruschi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, e Maíra Martins da Silva, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), a iniciativa de extensão disponibiliza regularmente caixas para arrecadação de roupas em diversos pontos comerciais de São Carlos como farmácias e supermercados.

Basicamente, as atividades da iniciativa, que é composta por alunos da USP e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), consiste em recolher roupas por meio de doações e destiná-las, de forma adequada, para as entidades auxiliadas, realizando visitas e intervenções nessas instituições. São promovidas ações como saída às ruas, triagem, bazar cultural e visitas.

O público-alvo da Campanha USP do Agasalho são pessoas em situação de vulnerabilidade social que estejam precisando de doações de roupas, sendo atendida ou não por uma entidade assistencialista. Para saber mais, participe de uma das apresentações que acontecerão na próxima semana:

Segunda-feira, 4 de março, às 13 horas, no auditório do Departamento de Química da UFSCar.

Terça-feira, 5 de março, às 13 horas, no anfiteatro Jorge Caron, da Escola de Engenharia de São Carlos, na área I do campus da USP

Quarta-feira, 6 de março, às 13 horas, no anfiteatro do Centro de Apoio Didático (CAD), na área II do campus da USP

Quarta-feira, 6 de março, às 19 horas, encontro online via Google Meet: meet.google.com/mrf-wigi-omu

Quinta-feira, 7 de março, às 13 horas, no auditório Luiz Antonio Favaro, no bloco 4 do ICMC, na área I do campus da USP

Sexta-feira, 8 de março, às 13 horas, no anfiteatro Verde do Instituto de Física de São Carlos, na área I do campus da USP

