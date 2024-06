Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 28 de junho

Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos informa que a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) foi prorrogada até 28 de junho em todo o estado de São Paulo, tendo em vista a cobertura vacinal dos grupos prioritários estar muito abaixo do preconizado, o total de doses aplicadas em todos os grupos, incluindo as pessoas sem comorbidades e o quantitativo de doses recebidas. A princípio a previsão era encerrar a campanha em 31 de maio.

Em São Carlos somente 42.768 pessoas receberam a vacina contra a gripe, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 37,86%. A meta é vacinar 101.212 pessoas. Dos grupos prioritários, os idosos atingiram 41,95%, as crianças 28,45%, as gestantes 15,09%, e as puérperas 5,91%.

A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30, exceto na UBS da Vila São José e do Botafogo, que estão em reforma. No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

