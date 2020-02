Caminhão itinerante do Fundo Social estará em Água Vermelha nesta sexta-feira

Crédito: Divulgação

O caminhão itinerante do Fundo Social de Solidariedade estará nesta sexta-feira (21/02), das 9h às 12h, no Centro Comunitário de Água Vermelha, localizado na rua Bela Cintra, nº 5, no distrito. Durante toda manhã as famílias de Água Vermelha poderão escolher entre 2.500 peças de roupas, cobertores e calçados que serão levados para o bairro no caminhão itinerante do Fundo Social. Cada pessoa terá direito de escolher 15 peças de acordo com o tamanho e até mesmo pela cor e modelo das roupas.

O projeto, desenvolvido desde 2018 pela Prefeitura de São Carlos, tem como objetivo atender famílias carentes que não conseguem se deslocar até a sede do Fundo Social. As roupas doadas foram arrecadadas em campanhas realizadas durante o ano todo pelo órgão.

