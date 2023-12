"Caminhão da Alegria" promete levar felicidade para 4 mil crianças em São Carlos

Caminhão da Alegria quer fazer a felicidade de 4 mil crianças em São Carlos - Crédito: Divulgação

Um sábado que promete ser encantado para crianças carentes de São Carlos. No dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, a partir das 14h, as ruas da cidade ficaram encantadas com o retorno do “Caminhão da Alegria”, que irá distribuir mais de quatro mil brinquedos em vários bairros. A iniciativa é dos empresários Miguel Dias, 52 anos, e José Scanfella Junior, 43 anos.

Devido a pandemia da Covid-19, por dois anos o “Caminhão da Alegria” não circulou. Mas, com o retorno da normalidade, a ação solidária está de volta.

“É com grande entusiasmo e alegria eu e o Júnior voltamos para fazer a felicidade de milhares de crianças. Depois de dois anos impossibilitados por conta da pandemia, vamos voltar”, disse Miguel. “Esse caminhão, por 8 anos, colocou um sorriso nas nossas crianças”, emendou.

De acordo com Miguel, o itinerário do “Caminhão da Alegria” já está definido. Sairá do Residencial Itamaraty, passa pelo São Carlos 8, depois rua Padre Teixeira, Dona Alexandrina, praça Santa Cruz e retorna pela Avenida São Carlos. Depois segue pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, segue em direção ao Jardim Botafogo, Jardim Zavaglia e irá depois para o grande Cidade Aracy.

“Eu e o Junior realizamos esta ação social com muita alegria. Além da felicidade, nosso desejo é levar um pouco de esperança para as crianças. Queremos também incentivar outros empresários de São Carlos para realizar ações deste tipo”, finalizou Miguel.

