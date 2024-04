Caminhada de Conscientização será realizada em São Carlos para marcar o Dia Mundial do Autismo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR), realiza no próximo sábado, 6, a celebração do Dia Mundial do Autismo.

A data é comemorada todos os anos no segundo dia do mês, 2 de abril. O tema escolhido para 2024 é “Valorize as capacidades e respeite os limites”.

Para marcar a data, São Carlos, mais uma vez estará entre as cidades que farão uma caminhada de conscientização pacífica, de festa e de respeito, reunindo crianças, jovens e adultos das principais entidades de defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre elas APAE, Instituto Acorde e Ong Espaço Azul, entre outras. Assim como ocorreu no ano passado, centenas de pessoas farão o trajeto entre a Praça Coronel Salles (praça da Câmara Municipal) e a Praça Maria Apparecida Resitano, junto ao Mercado Municipal, percorrendo a Avenida São Carlos.

Na praça do Mercado, serão oferecidas até as 13h, atividades lúdicas e de lazer para a população, como passeio de trenzinho, apresentações musicais e artísticas, serviços de saúde, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

O tema "Valorize as capacidades e respeite os limites" reflete um movimento crescente de conscientização e inclusão social em todos os aspectos da vida. Esse tema vem acompanhado pela hashtag #AutismoValorizeCapacidades, incentivando a sociedade a olhar além das dificuldades comumente associadas ao autismo e a valorizar o potencial único de cada indivíduo. Em um mundo onde as diferenças muitas vezes são vistas como barreiras, essa campanha busca enfatizar que cada pessoa autista possui um conjunto de habilidades e interesses que merecem ser reconhecidos e estimulados.

Além disso, ressalta-se a importância de compreender e respeitar os limites de cada um, promovendo um ambiente inclusivo, acessível e acolhedor. A campanha deste ano é uma resposta à necessidade de abordar o autismo sob uma perspectiva mais integral e positiva, destacando que a neurodiversidade é uma parte valiosa da sociedade.

