Câmara Municipal de São Carlos realizará 3ª Edição do Prêmio Chica Lopes

31 Out 2024 - 13h51

31 Out 2024 - 13h51 Por Assessoria

Com data marcada para o próximo dia 7 de novembro, a 3ª edição do Prêmio Chica Lopes de realização da Câmara Municipal de São Carlos, premiará um homem e uma mulher da comunidade negra que tenham contribuído de maneira destacada para a promoção da igualdade racial em São Carlos.

A premiação é a primeira iniciativa da Câmara a homenagear pessoas da comunidade negra em nossa cidade e nasceu da articulação do Conselho Municipal da Comunidade Negra e do mandato da vereadora Raquel Auxiliadora.

Sobre a premiação, destaca a parlamentar, “o prêmio é uma celebração da comunidade negra da nossa cidade e da sua importância para São Carlos, além de ressaltar, o compromisso de toda a sociedade com a promoção da igualdade racial.

A premiação ocorrerá na Câmara Municipal de São Carlos, no dia 7 de novembro às 19h. A solenidade também será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 49.3 -TV aberta digital), pelo canal 20 da NET, pela rádio São Carlos FM 107.9, canal 31 da Desktop / C.lig, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal.

Chica Lopes

Francisca da Conceição Lopes de Oliveira, Chica Lopes, mulher, negra, artista e são-carlense.

Chica nasceu em 8 de dezembro de 1925 e partiu aos 90 anos em 2016. Foi pioneira em quase tudo e deixou um grande legado no teatro, na rádio, na televisão e na vida.

Em São Carlos, trabalhou no Tecidão e participou da Juventude Operária Católica, despertando aí, seu talento artístico. Já na segunda metade da década de 1950, Chica mudou-se para São Paulo, onde aperfeiçoou sua formação artística, realizando diversos cursos.

Sua carreira profissional como atriz, começou com o Teatro Experimental do Negro, um companhia liderada por Abdias do Nascimento para valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade da comunidade negra por meio da educação, da cultura e da arte.

No final da década de 1950 e começo da década de 1960, a carreira de Chica deslanchou. Entre teatro e TV, com destaque para a participação na novela "E o vento Levou" da TV Tupi, apresentada ao vivo.

A partir de 1975, se sucederam muitas atuações em novelas da TV Tupi, TVS e TV Bandeirantes, entre elas, "Éramos Seis". Além dos trabalhos nas telenovelas, Chica fez outros tantos trabalhos na TV Cultura, Rede Record e Rede Globo.

No começo dos anos 1980, Chica fez uma pausa na carreira e retornou em 1994, quando atuou pela segunda vez na novela "Éramos Seis" e também na novela "Escrava Isaura", em 2004.

Em 2005, recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares na Assembleia Legislativa de São Paulo, durante a Semana de Cultura Negra, recebendo várias homenagens. Chica Lopes foi aclamada como umas das principais representantes da comunidade negra e manteve ao longo da vida sua vinculação à cidade de São Carlos e sua gente.

