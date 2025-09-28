Câmara Municipal de São Carlos decreta luto oficial pela morte do ex-Prefeito Airton Garcia Ferreira

Airton Garcia -

O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, em respeito à memória do ex-prefeito Airton Garcia Ferreira, que faleceu neste domingo (28), aos 75 anos, decreta luto oficial de três dias no Legislativo são-carlense.

Airton, que enfrentava problemas de saúde relacionados ao renal crônico, lidou com suas dificuldades com coragem e dignidade, mantendo sempre seu amor e compromisso com a cidade que tanto estimava. Ele foi prefeito por dois mandatos (2017 a 2020 e 2021 a 2024), vice-prefeito de 1997 a 2000, deputado estadual de 25/11/2015 a 26/03/2016 e suplente do deputado Abelardo Camarinha. Sua trajetória política foi marcada pela simplicidade, proximidade com a população e dedicação à vida pública.

Durante sua passagem pela Prefeitura de São Carlos, Airton deixou contribuições significativas para o desenvolvimento da cidade, e sua memória permanecerá viva entre os são-carlenses, que sempre o lembrarão com respeito e gratidão.

Neste momento de luto, a Câmara Municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade, prestando homenagens a um homem que dedicou sua vida ao serviço público e que será sempre lembrado com respeito e gratidão.



