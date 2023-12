SIGA O SCA NO

Sol - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (04/12) até Quinta-feira (07/12)



O dia começa estável em parte do estado de São Paulo, mas a presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente, favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas e descargas elétricas, em algumas regiões paulistas ao longo do dia, principalmente entre os períodos da tarde/noite. Temperaturas continuam elevadas.

